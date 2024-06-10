حزب المؤتمر السوداني: “حكومة بورتسودان” تقوم في أماكن سيطرة القوات المسلحة بإجراء اعتقالات خارج إطار القانون

قال حزب المؤتمر السوداني بأن “حكومة بورتسودان” تقوم في أماكن سيطرة القوات المسلحة بإجراء اعتقالات خارج إطار القانون ومحاكمات جزافية -بعضها عسكرية- ضد سودانيين بدعاوي التعاون مع قوات الدعم السريع. الجزيرة – السودان

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