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حزب المؤتمر السوداني: “حكومة بورتسودان” تقوم في أماكن سيطرة القوات المسلحة بإجراء اعتقالات خارج إطار القانون

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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قال حزب المؤتمر السوداني بأن “حكومة بورتسودان” تقوم في أماكن سيطرة القوات المسلحة بإجراء اعتقالات خارج إطار القانون ومحاكمات جزافية -بعضها عسكرية- ضد سودانيين بدعاوي التعاون مع قوات الدعم السريع.

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الجزيرة – السودان

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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