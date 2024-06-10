سفارة السعودية في القاهرة تنبه بضرورة استخراج إقامة لمواطنيها

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة المواطنين المقيمين في مصر، بضرورة تسجيل بياناتهم، ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر، لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها30 / 06/ 2024 م .
كما تود السفارة التأكيد على ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.
جريدة المدينة
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