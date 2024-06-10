أسعار النفط ترتفع بدعم من آمال زيادة الطلب على الوقود خلال الصيف

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين بدعم من آمال ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف، إلا أن قوة الدولار على خلفية تراجع التوقعات بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة قريباً حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.77 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 75.63 دولاراً.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة زاد بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض الفائدة وأدى إلى ارتفاع الدولار.

ويزيد صعود الدولار من تكلفة شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية، مثل النفط، على حائزي العملات الأخرى.

كما تعرض اليورو لضغوط، مما يعكس حالة الضبابية في منطقة اليورو، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في وقت لاحق من يونيو بعد خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي أمام حزب مارين لوبان المنتمي لليمين المتطرف.

وقال توني سيكامور المحلل لدى (آي.جي)، إن الأسواق تركز أيضا الآن على اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان هذا الأسبوع اللذين من المتوقع أن يتمخضا عن نتائج تدعم التشديد النقدي.

وسجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن تؤدي خطة لتقليص تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، بدءا من أكتوبر تشرين الأول إلى زيادة المعروض العالمي. وفي الشرق الأوسط، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن هناك تقدما في المحادثات مع مسؤولي إقليم كردستان وممثلي الشركات العالمية العاملة هناك للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي الذي كان يمر عبره نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

صحيفة البيان