وزير الشؤون الدينية والأوقاف يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

التقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف المكلف الدكتور / أسامة حسن اليوم على هامش الندوة الكبرى للحج موسم ١٤٤٥هجرية، والتي جاءت تحت عنوان ( لايجوز الحج بلا تصريح ) في نسختها الأربعين التقى خلالها بمعالي الدكتور / توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، حيث عبر دكتور اسامة حسن وزير الشؤون الدينية والأوقاف المكلف عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة وفروعها بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة لما يبذلونه في خدمة ضيوف الرحمن.

واشاد سيادته بمتانة العلاقات السودانية السعودية وروابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين والتواصل بينهم في الكثير من المناحي بالإضافة للطفرة التقنية الكبيرة التي احدثتها المملكة في تطوير اعمال الحج لكل الدول وشكرهم على اهتمامهم بحجاج السودان وتفهمهم للظروف التي يمر بها والتي صاحبتها الكثير من التحديات والصعاب، والقت بظلالها السالبة على بعض الحجاج الذين امضى بعضهم أكثر من عشرون يوما في طرق وعرة وغير امنة وعبر الصحراء والدول المجاورة للوصول إلى الاراضي المقدسة. كما تقدم بشكره للخصوصية التي قدمتها وزارة الحج والعمرة السعودية للسودان في تسهيل وتبسيط الإجراءات للحجاج والمعتمرين السودانيين. ومن جانبه اشاد الدكتور / توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي بجهود وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب شؤون حجاج السودان والقائمين على المساهمة الفاعلة في رعاية و تسهيل أمر الحج هذا العام للسودانيين سائلا الله أن يرفع البلاء عن أهل السودان.

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