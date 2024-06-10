محمد صلاح يستعد لتقديم «سفاح التجمع».. وهذا هو البطل

بدأ محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل «سفاح الجيزة»، الاستعدادات الأولية لكتابة الحلقات الأولى من مسلسل «سفاح التجمع»، المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، قال محمد صلاح العزب في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه شرع بالفعل في كتابة أولى حلقات مسلسل عن «سفاح التجمع»، والذي انتشرت قصته الأيام الماضية بعد القبض عليه والوصول إلى جثث بعض ضحاياه؛ مشيرًا أنه يرجح لتقديم الدور، الفنان حسن الرداد.

وعن سبب اختيار «الرداد»، قال «العزب»، إن حسن الرداد لديه مهارات فنية كثيرة وعميقة جدًا وشخصيته تتجسد بـ ليونه على حسب مواصفات الشخصية التي يجسدها في أعماله، وتقديمه لدور مثل هذا سيحقق نجاحًا كبيرًا، وسيحبه الجمهور، كونه على غير عادته من الأدوار كما حدث سابقًا مع الفنان أحمد فهمي في سفاح الجيزة.

ومن جانب اختيار البطولات النسائية بجانب «الرداد»، أشار المؤلف، أن العمل يحمل الكثير من التفاصيل، كون القصة الحقيقية للسفاح بها زوجتين، وأكثر من ضحية تم العثور عليهم حتى الآن؛ بناءً على تحقيقات النيابة، فسيكون العمل به أكثر من عنصر نسائي، سيتم ترشيحهم الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كتابة السيناريو.

وعن مخاوفة من تكرار فكرة العمل، أوضح «العزب»، أن هذه النوعية من الأعمال الدرامية ليس هدفها استهداف قصة سفاح بعينه، أو البحث عن قضايا السفاحين، بل هي من نوعية أعمال دراما الجريمة، والتي يبحث عنها دائمًا الجمهور؛ مشيرًا أن السبب الذي دفعه لتقديم عمل فني مماثل هو التراكيب الشخصية لـ «السفاح»، كونه شخص معروف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عُرف عنه أنه مثقف، يتحدث الانجليزية بطلاقه ويقدم عنها محتوى وكورسات، بالإضافة إلى التعاقد معه كواجهة إعلانية لعدد من الشركات من قبل، وكل هذه الصفات من غير المتوقع أن يصدر منها هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف «محمد العزب»، أن المصادر التي يعتمد عليها حاليًا في كتابة السيناريو، هي اعترافات السفاح خلال التحقيق معه، وأوراق النيابة كاملةً الخاصة بكافة تفاصيل القضية منذ العثور على جثة إحدى الضحايا بالصحراء، وأقوال أهالي الضحايا، بالإضافة إلى أقوال الشهود، وجيرانه، والتي تصل إلى 450 ورقة حتى الآن.

حلقات وعرض مسلسل سفاح التجمع

واختتم «العزب» حديثه أنه من المتوقع أن يكون المسلسل يترواح ما بين 8 إلى 10 حلقات، وسيتم العرض عبر إحدى المنصات الرقمية؛ ولكن لم تحدد أي منها حاليًا إلا بعد الانتهاء من السيناريو.

المصري اليوم