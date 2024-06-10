أمطار متفرقة بهذه الولايات.. توقعات حالة الطقس اليوم في السودان الاثنين 10 يونيو 2024

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية، اليوم الاثنين ان توالي درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغري إنخفاضها الذي يترواح ما بين (1-3) درجات مئوية في جميع أنحاء البلاد عليه يكون الطقس حار نهاراً في شرق، جنوب الأواسط، جنوب و غرب البلاد الي حار جداً في شمال، شمال أواسط البلاد ودافئ الي معتدل ليلاً.

اهم معالم الطقس ودرجات الحرارة ومناطق هطول الامطار:

منخفض الهند الموسمي الذي يغطي معظم أنحاء البلاد.

الفاصل المداري الذي يمر اليوم شمال كسلا، عطبرة جنوب أبو حمد، شمال الابيض، الفاشر و الجنينة.

ملخص طقس الامس:

اعلي درجة حرارة سجلت ليوم الامس كانت 47.5 º م في مدينة دنقلا وادناها سجلت في مدينتي كسلا و رشاد كانت 20.5 º م.

الطقس المتوقع:

من المتوقع أن توالي درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغري إنخفاضها الذي يترواح ما بين (1-3) درجات مئوية في جميع أنحاء البلاد عليه يكون الطقس حار نهاراً في شرق، جنوب الأواسط، جنوب و غرب البلاد الي حار جداً في شمال، شمال أواسط البلاد ودافئ الي معتدل ليلاً.

من المتوقع نشاط الرياح الشمالية الشرقية خفيفة الي متوسطة السرعة احياناً المثيرة للغبار و الاتربة في أجزاء متفرقة من :شمال البلاد وعلي ساحل البحر الاحمر و الرياح الجنوبية الغربية في شرق، أواسط جنوب البلاد .

علي ساحل البحر الاحمر يتوقع أن يطرأ إرتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمي و بينما توالي درجات الحرارة الصغري إنخفاضها الطفيف مع طقس حار جداً نهاراً و معتدل ليلاً.

من المتوقع هطول أمطار خفيفة الي متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات: البحر الأحمر، كسلا،الجزيرة، النيل الأزرق، كردفان الكبري، شمال، شرق دارفور و متوسطة الي غزيرة في ولايات: القضارف، جنوب و غرب دارفور.

اعلي درجة حرارة متوقعة 46.0 ºم في مدينة دنقلا ظهر اليوم وادني درجة حرارة متوقعة صباح الغد 20.0 º م في مدينة رشاد.