عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي وخطف الأضواء عليها بمقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول سلطانة الطرب وهي تغني في حفل غنائي خاص. https://www.facebook.com/reel/482032484384505 وأشعلت عربي, الحفل بوصلة رقص مثيرة على أنغام أغنيتها الشهيرة “لولة الحبشية”, وسط تفاعل الجمهور الحاضر والذي عبر عن إعجابه بإطلاق “الصافرات”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بوصلة رقص مثيرة على أنغام (لولة الحبشية) والجمهور يطلق “صافرات” الإعجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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