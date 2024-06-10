تسبب شباب سودانيون بحي غبيرة بالعاصمة السعودية الرياض, في غضب المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل آية أفرو.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول المودل وهي تقف وسط أعداد كبيرة من السودانيين خلال برنامج على الهواء تم تصويره كمادة إعلانية لصالح إحدى المحلات التجارية بغبيرة.
وظهرت أفرو, وهي غاضبة من بعض الشباب الذين كانوا يقفون خلف الكواليس وقاموا بالسخرية منها والتحرش بها لفظياً.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تسبب الشباب في إخراج الراقصة المثيرة للجدل عن طورها لتقوم بمهاجمتهم على الهواء.
حيث طالبت مصور البرنامج بتوجيه الكاميرا نحوهم وهي تتحدث بغضب كبير: (صورهم كلهم ديل خرفان الترند).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الراقصة آية أفرو تهاجم شباب سودانيون تحرشوا بها أثناء تقديمها برنامج على الهواء بالسعودية وتطالب مصور البرنامج بتوجيه الكاميرا نحوهم: (صورهم كلهم ديل خرفان الترند) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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