عدوي: السودان يمر بظروف بالغة التعقيد ومهددات استهدفت هويته

قال سفير السودان لدي جمهورية مصر العربيه الفريق اول ركن مهندس عماد عدوي ان السودان يمر بظروف بالغة التعقيد ومهددات استهدفت هويته.

وابان خلال حديثة اليوم فى ورشة اعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي فى السودان بفندق انتركونتينتال بالقاهرة بحضور وزيرة الصناعة المكلف الاستاذ محاسن على يعقوب ان هذة الورشه استكمالا لسلسلة جهود الحكومة السودانيه في مناقشه سبل إعادة تنمية القطاعات الداعمة للتنمية والروي لاعادة اعمار ما خلفته الحرب بمساعده جامعة الدول العربيه والدول الصديقه لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمواطن مع إنقاذ الموسم الزراعي و تحقيق التعافي للقطاعات الانتاحيه. و اشاد سعادة السفير بجهود جامعة الدول العربية و مجلس الوحده الاقتصاديه العربيه و كافة الجهات الداعمة لمساعده السودان . واشار عدوي الى اهتمام الحكومه السودانيه بقطاع الصناعه والذي أسهم في تحقيق قفزات اقتصاديه كبيره مشيرا للجهود المبذولة في الارتقاء بالقطاع الذي واجه تدميرا ممنهجا من قبل المليشيا التي لازالت تستهدف تدمير القطاعات الإنتاجية. وتحدث السفير عن جهود الدوله لوضع خطط لتعافي القطاعات من آثار الحرب مسنوده بالدعم الاقليمي والدولي داعيا الى ضرورة الاهتمام بالتدريب وتأهيل الطاقات الشبابية وتهيئة القطاع الصناعي و جذب الاستثمارات لتعزيز فرص إعادة قطاعات الدوله. وتحدث فى الورشة المدير العام للمنظمه العربيه للتنميه الزراعيه بروفيسور ابراهيم الدخيري مبينا ان المنظمه وضعت حزمه من الاجراءات لمساعدة القطاع الزراعي منذ اندلاع الحرب من خلال إطلاق مبادره ما بين المنظمه وجامعة الدول العربيه لدعم القطاع الزراعي والتعافي المبكر وقال “شرعنا في جمع الشركاء واصحاب المصلحه لوضع وثيقه تسهم في تحقيق التنميه الزراعيه والإنتاج وتحقيق السلام والاستقرار السياسي بجانب السلام الاجتماعي”. واكد على اهمية تحقيق السلام الاجتماعي في الريف باعتبار ان الريف معني بالانتاج مشيرا لاهمية الشراكات الإقليمية في إعادة الاعمار واضاف “نحتاج لاصطفاف الجميع مع السودان لدفع جهود إعادة البناء والأعمار” مناديا بالنأي عن التقليدية في السياسات الماليه والتقديه.

سونا