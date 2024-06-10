قرار بتكوين لجنة تسيير للهلال الأحمر السوداني

أصدر الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي قرارا بتشكيل لجنة تسيير مركزية لجمعية الهلال الأحمر السوداني السوداني في اطار ترتيب وتنظيم عمل لجنة تسيير جمعية الهلال الاحمر السوداني للقيام بواجباتها ومهامها الوطنية.

لجنة التسيير منه لمدة عام ونصف قابلة للتجديد لحين قيام انتخابات الجمعية برئاسة السيد/ صالح عبد المجيد الدومة والسيدة/ احلام حسن النعيم نائباً للرئيس ، والسيدة/ عايدة السيد عبدالله أميناً عاماً ومقررا ، وعضوية (11) أخرين ممثلين للوزارات والجهات ذات الصلة.

ووجه جميع الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

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