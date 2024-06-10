اختفت طائرته وغموض بشأن مصيره.. من هو نائب رئيس مالاوي؟

طائرة - ارشيفية

مصير غامض ينتظر نائب رئيس مالاوي، ساولوس شيليما، بعد اختفاء طائرته جراء سوء الأحوال الجوية.

وغادرت الطائرة العسكرية التي تحمل نائب الرئيس ساولوس شيليما العاصمة ليلونغوي، لكنها فشلت في الهبوط المقرر في مطار مزوزو الدولي على بعد حوالي 370 كيلومترا (230 ميلا) إلى الشمال بعد حوالي 45 دقيقة.

وكان تشيليما في طريقه لتمثيل الحكومة في دفن وزير مجلس الوزراء السابق رالف كاسامبارا، الذي توفي قبل ثلاثة أيام.

من هو نائب رئيس مالاوي؟

ساولوس شيليما هو اقتصادي سابق تحول من عالم الأعمال الذي حقق فيه نجاحات مبهرة إلى عالم السياسة ليتولي منصب نائب الرئيس على مدار 10 سنوات.

ففي 30 مايو/أيار 2014، أدى ساولوس تشيليما اليمين الدستورية للمرة الأولى كنائب لرئيس مالاوي السابق بيتر موثاريكا وفي 28 يونيو/حزيران 2020، أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية في المنصب نائبا للرئيس الحالي لازاروس شاكويرا.

ووفقا لسيرته الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة مالاوي، ولد تشيليما في 12 فبراير/شباط 1973 في منطقة نتشيو في وسط البلاد وهو متزوج من سيدة تدعى ماري ولديهما طفلان كما أنه كاثوليكي روماني يشغل مناصب قيادية داخل الكنيسة.

وقال الموقع إن شيليما حصل على درجة الدكتوراه في إدارة المعرفة من جامعة بولتون، ودرجة الماجستير في الاقتصاد بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية وعلوم الكمبيوتر والاقتصاد من جامعة ملاوي.

ويعد الدكتور شيليما هو أول مواطن من مالاوي يرأس شركة ” Airtel Malawi” وهي شركة الاتصالات المتنقلة الرائدة في البلاد.

وقبل أن يشق طريقه في مجال الاتصالات، شغل مناصب عليا في مجال تسويق المبيعات في القطاع المصرفي وقطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة فعمل في شركات للتأجير والتمويل، ويونيليفر مالاوي، وكوكا كولا، وكارلسبيرج.

ويصف الموقع الرسمي لمالاوي نائب الرئيس بأنه شخص مدمن عمل حقق الكثير من الإنجازات في كل المناصب التي شغلها فيما سلط الموقع الضوء على بعض منها.

وقاد نمو الأعمال في شركة “ايرتيل مالاوي” وقاد عملية تغيير العلامة التجارية الناجحة “سيلتيل” إلى “زين” عام 2008 قبل أن يقود عملية الانتقال إلى “ايرتيل” في 2010.

وعلى مدار تاريخه الوظيفي وضع شيليما الأعمال في ريادة مستدامة للسوق على الرغم من التحديات التي تواجهها دولة تخرج من الركود.

ماذا حدث؟

وقالت الرئاسة في مالاوي، اليوم الاثنين، إن طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما وتسعة آخرين اختفت.

ووفق مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء في بيان فإن “جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن”.

وورد في البيان أن تشيليما (51 عاما) كان على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونجوي في تمام الساعة 0917 بالتوقيت المحلي (0717 بتوقيت غرينتش)، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وجاء في البيان أن الطائرة كانت من المقرر أن تهبط في مطار مزوزو الدولي في تمام الساعة 1002 صباحا.

ووفق ما طالعته “العين الإخبارية” في موقع “صوت مالاوي” فإن طائرة تشيليما اختفت بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة الشمالية.

وقالت مصادر أخرى إن هاتف تشيليما كان متاحا آخر مرة في حوالي الساعة 10:30 صباحا .

ونقل إعلام محلي عن شاهد عيان في منطقة غابة شيكانغاوا أنه شاهد طائرة تسقط ويعتقد أنها طائرة نائب الرئيس.

العين الاخبارية