وزير الداخليه المكلف يتفقد منطقة اوسيف

وقف اللواء شرطة م خليل باشا سايرين وزير الداخليه المكلف علي مجمل الأوضاع الأمنية بمنطقة اوسيف الحدودية بمحلية حلايب يرافقه اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير قوات الجمارك المكلف ومساعدي المدير بقوات الجمارك وفور وصوله تم عقد اجتماع مع لجنة الأمن بمحلية حلايب ووعد سيادته بوضع حلول عاجلة لمشاكل المياة التي تعاني منها المنطقة ودعم الخدمات مشيدا بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والخدمية بالمنطقة. وخلال جولته التفقدية لحظيرة الجمارك وقف علي حركة الصادر والوارد مشيداً بجهود قوات الجمارك في ترقية وتطوير العمليات الجمركية . ومن جانبة ثمن اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير قوات الجمارك المكلف ثمن دور قوات الجمارك باوسيف في ترقية وتطوير العمليات الجمركية باعتبارها من المحطات الجمركية الفاعلة مضيفا ان جمارك اوسيف تعتبر موردا مهما لتوفير الإيرادات للبلاد وتشير متابعات (المكتب الصحفي الشرطة) أن الزيارة التفقدية شملت قسم شرطة اوسيف والكتيبة(1602) بمنطقة حلايب وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.وقد وجدت الزيارة صدى طيبا لدي مواطني المنطقة. اليوم التالي

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