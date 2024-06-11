بفستان أخضر.. إلهام شاهين وإيناس الدغيدي في العرض الخاص لأهل الكهف

حضرت النجمة إلهام شاهين والمخرجة ايناس الدغيدي في العرض الخاص لفيلم أهل الكهف. وحضرت إلهام شاهين بفستان أخضر .

ميمي جمال أول الحضور وحضرت الفنانة ميمي جمال لحضور العرض الخاص لفيلم أهل الكهف بسينما مول مصر وأكدت ميمي جمال أنها جائت لمشاهدة الفيلم وتهنئة فريق عمله مشيرة أنه عمل صعب للغاية لذلك تتوقع أن يتصدر ايرادات الموسم. شاركت الشركة المنتجة لفيلم أهل الكهف، الإعلان التشويقي للفيلم المرتقب عرضه خلال الأسبوع الجاري ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. وظهر في الإعلان التشويقي لفيلم أهل الكهف، مشاهد أكشف تحتوي على قتال ومعارك بالسيف، في إطار مشوق للأحداث. فيلم أهل الكهف

تم طرح البوسترات الرسميه لفيلم أهل الكهف استعدادا لعرضه بجميع سينمات مصر يوم ٦/١٢ ضمن موسم عيد الأضحي المبارك. فيلم (أهل الكهف) من بطوله خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح و محمد فراج وأحمد عيد و ريم مصطفي و بسنت شوقي و هاجر أحمد وصبري فواز و رشوان توفيق و أحمد وفيق و غيرهم ومعالجة سينمائية ايمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة. صدى البلد

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