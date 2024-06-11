ياسمين عبدالعزيز ترد على تهنئة أحمد العوضي.. ماذا قالت؟

ردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على تهنئة زوجها السابق الفنان أحمد العوضي لها، وذلك بعد إعلان تعاقدها على مسلسل جديد لموسم رمضان المُقبل 2025.
وعلق أحمد العوضي في وقت سابق على منشور ياسمين عبدالعزيز، قائلا: «هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله».
لترد ياسمين عبدالعزيز، على تهنئة العوضي لها، قائلة: «وانت كمان يا أحمد أن شاء الله تكسر الدنيا».
ونشرت ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، صورا أثناء تعاقدها على مسلسلها الجديد، وعلقت عليها قائلة: «مسلسل رمضان 2025 بإذن الله».
المصري اليوم
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