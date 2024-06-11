“التجارة”: ضبط (374) مخالفة في المدينة المنورة

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 12,765 زيارة تفتيشية على المنشآت والمراكز التجارية بمنطقة المدينة المنورة وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج خلال الفترة من 1 وحتى 29 من شهر ذي القعدة 1445هـ تزامناً مع توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج.

وشملت الجولات الأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، وأسواق الذهب والمجوهرات، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود بالمنطقة والطرق المؤدية إلى المسجد النبوي.

كما شملت المنطقة المركزية للمسجد النبوي، ومسجد قباء والقبلتين، وميقات ذي الحليفة، وقطار الحرمين السريع، حيث أسفرت عن ضبط 374 مخالفة فورية.

يأتي ذلك ضمن الخطة التشغيلية الموسمية لوزارة التجارة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، التي تهدف لمتابعة توافر السلع التموينية للحجاج والزوار، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وتواصل “التجارة” متابعة أداء مهامها خلال موسم حج هذا العام، حيث تواكب توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة قبل وبعد أداء نسك الحج من خلال تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

جريدة المدينة