أطلق المعتوه يوسف عزت كذبة بلقاء لتغطية الوثائق الدامغة التي أكدت بالصوت والصورة ضلوع مليشيا التمرد في تنفيذ انقلاب دموي للإستيلاء علي السلطة..

المعتوه يوسف عزت قال إن والدته أيقظته من نومه لتعلمه بخبر الانقلاب.. والحقيقة التي يعلمها أقارب يوسف عزت وفي مقدمتهم شقيقه الأكبر محمد يوسف والذي كان معتمداً في عهد والي شمال دارفور الأشهر محمد يوسف كِبِر.. أن عزت لم يكن مقيماً مع والدته.. وأنه لم يحضر إليها منذ شهر!!

والدة يوسف عزت كانت تقيم في منطقة الثورة17 بينما كان المعتوه يسكن بصورة شبه دائمة داخل مقر المركز القومي للإنتاج الإعلامي غرب قاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات حيث اتخذ له مكتباً وسكناً للعمل وخدمات أخري.. ولم يكن عزت يفارق هذا المقر إلا نادراً..

بعد فشل الطلقة الأولي التي أطلقتها مليشيا التمرد هرب يوسف عزت من مركز الشهيد الزبير للمؤتمرات وأختبأ داخل منزل شقيقه محمد عزت بمنطقة أبوسعد غرب السوق الليبي وظل يدير نشاطه من هناك وعندما تم التضييق عليه هرب مع آخرين إلي خارج السودان عن طريق جوبا..

ليس غريباً علي يوسف عزت نسج الأكاذيب والمقربون من عزت يعرفون أنه كان مشوطن رسمي وتلقي جلسات العلاج عن طريق القران والجلد بالسوط علي يد الفكي آدم عبدالله كداريك أحد أشهر المعالجين لحالات أمثال يوسف عزت.. والشيخ كداريك من مشاهير منطقة أم شجيرة بمدينة الفاشر التي تتكاتف حالياً لسد شياطين الإنس الذين فشلوا في الوصول إلي السلطة عبر إنقلاب دموي كان منتظراً أن يتلو مقدمات بيانه المشوطن يوسف عزت أحد الذين يكذبون.. كما يتنفسون!!