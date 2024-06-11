فتاتي الناضجة

حين قابلتها كنت أسمع عنها الكثير، وكنت أراها ليس رأى العين، بل كنت على مشارفها، فرأيتها فى عيون الآخرين من حولى، وهنا الرؤية غير المعايشة، فالظاهر غير الباطن، والغوص فى البحار، غير ركوب سطحها وأمواجها.

وتقابلنا.. فصار أمام عينى، عند التعارف عن قرب، نضج سنين وعقود طويلة، لكن ليس لمسنة، بل لشابة حديثة العهد، ما زالت فى طور البلوغ، لكنها وُلدت فى ظروف شكلتها، وبيئة حاوطتها فعلمتها ودربتها، لتنتج لنا شابة مستقلة، مثقفة، ناصحة، منحازة لجماهيرها وعشاقها، تستطيع اللعب على الأحبال بتوازن عجيب، حتى صار التوازن من خصائصها الملتصقة بها، كأنها منبع الليبرالية، وفى الوقت نفسه تتفجر بالأحداث الشيقة، لأنها جريئة، وأحيانًا قاسية.

أهلا بك.. هكذا من الطلة الأولى تجد نفسك مرحبًا بها، فلا يروق لك إلا أن تتبحر فى الخيال، حين تلمس بلاط قصرها، فهى صاحبة الجلالة بالفعل، شامخة بخبرات طويلة رغم حداثة سنها، لكنها تعرفت على الطريق الصحيح، تعلمت من الأيديولوجيات المتنوعة التى تشابكت فى بيئتها، دون أن تنحاز لإحداها، بل شقت طريقها، فتراها مرة فى ثياب الفقراء، وأخرى ثرية من عالم الأغنياء والصفقات.

سألتها: يا فتاتى.. كيف بهذا النضج فى هذه السن؟

أجابت: خرجت فى ظروف ساعدت على نضجى سريعًا، من بينها أحداث ومبادرات، تتبعت بموهبتى كل حدث منها، وأبرزت شخصيات لم تكن لها منابر يومًا، واهتممت بما يدور فى الشارع، وتحيزت له، فمرة أتعثر وأخرى أمر.

عاودت سؤالها: هل واجهتِ عثرات؟

فتجيب: كثيرًا كثيرًا.. وكان تحيزى للناس سببًا لعثراتى، فلدى مبدأ، ألا وهو: «من حقك تعرف»، فلا أقص إلا الحقائق، ولا أخبر إلا ما أعرفه جيدًا، وهذا ما زادنى شهرة وخبرة منذ ولادتى فى 2004، والتى شهدت أحداثًا سياسية وتحولات اقتصادية أدت فى نهاية الطريق إلى نقطة مفصلية وتاريخية فى بيتى الكبير.

سألتها: وكيف تعاملتِ مع كل هذه الأحداث والتغيرات؟

ردت: هنا كانت أسباب النضج، فقد ظهرت للجماهير فى ثوب جديد، غير مسبوق، عصرى يواكب أحدث الموضات العالمية، لكن أنطق ليست العربية فقط، بل كل اللكنات المصرية، من السواحل الشمالية، وحتى أقاصى الجنوب، مبتعدة عن أى زى رسمى، أو لغة رسمية، وهو ما جذب عشاقى، وصرت أتميز بجرأة منطقية لا عوار فيها.

قلت: وهل كان لك دور فى بيئتك المحيطة؟

جاوبت: هو تاريخ معروف.. فقد وضعت بصمتى باحترافية شديدة، كما يشهد مثلى فى دول الغرب والعم سام، من رائدات فى عملهن وأوساطهن، وكنت مصدرًا للكبار والصغار.

واصلت مستفسرًا: وما أبرز المحطات؟

قالت: «إنذار».. أطلقته فى أيام مشهودة قبل ثلاثة عشر عامًا من الآن، وكانت أيامًا توقف عندها التاريخ طويلًا، ثم انحزت فى أخرى لمصدر إلهامى وبطلى الوحيد وهو الشارع، وكان هذا متزامنًا مع ذكرى ميلادى، يونيو من كل عام، ولكنه كان الحدث الأهم فى تصحيح مسار ما بعد الخامس والعشرين من يناير 2011، وبالتحديد فى الثلاثين من يونيو عام 2013.

سألت: ما الذى تأملينه؟

جاوبت: أفرغت بعد أن تأسست عام 2004، على يد المؤمنين بالفكرة والتغيير، الكثير والكثير من أبنائى المخلصين، هم الآن نجوم فى مشهد يشبه بيئتى الكبيرة، فأنا مثل أمى، صورة مصغرة، هكذا يشبهنى من يعيشون معى، ولهذا فآمالى عريضة تحمل الخير للجميع، وأولهم أمى.

خطفنى لمعانك وبريقك، ولم أعرف اسمك.. فما اسمك؟

فتاتي: اسمى «المصرى اليوم».

محمد عبدالعاطي – المصري اليوم

