مدير ادارة الشرطة المجتمعية ولاية شمال كردفان يعقد اجتماعا مع اللجان المجتمعية للقطاع الشمالي للمدينة

عقد مدير ادارة الشرطة المجتمعية بالولاية المقدم شرطة ادريس عبدالله محمد جمعة اجتماعا مع اللجان المجتمعية للقطاع الشمالي لمدينة الابيض في احياء الرحمة والشھداء واليرموك وضوينا وباسم مدير الادارة العامة للشرطة المجتمعية و مدير شرطة ولاية شمال كردفان رحب باھل القطاع الشمالي للمدينة في اطار تدشين العمل بالولاية للادارة في ظل الراھن بالولاية معرفا الحضور بلائحة الشرطة المجتمعية وھي فكرة امنية متطورة تھدف لاشراك المواطن في الھم الامني تحت شعار (الامن مسؤلية الجميع) من خلال المراكز المجتمعية بالاحياء واللجان وتطرق لمھام واختصاصات الشرطة المجتمعية والادوار التي تلعبھا علي كافة الاصعدة وفق لائحة الشرطة المجتمعية الصادرة من الادارة العامة للشرطة المجتمعية معرفا المتعاون و المتطوع و اللجنة المجتمعية و المركز المجتمعي ، مشيرا الي اھمية التنسيق مع الاقسام الشرطية في دوائر الاختصاص ، واعدا اھل القطاع الشمالي بزيارة اخري للتعرف علي المراكز بالدائرة. الاستاذ احمد عبدالله علي رئيس اللجان المجتمعية بالقطاع الشمالي للمدينة تقدم بشكرھ وتقديرھ لمدير ادارة الشرطة المجتمعية علي التنوير باللائحة والتعريف بمھام واختصاصات الادارة مؤكدا بانھم علي اھبة الاستعداد لتقديم كافة الخدمات للادارة في اطار تحقيق الامن والامان والاستقرار بربوع الولاية وان مجتمعھم جاھز بكافة شرائحھ للعمل بدائرتھم وشكر مدير شرطة الولاية علي اھتمامھ بتوفير الامن والامان والاستقرار من خلال الانجازات الكبيرة لشرطة الولاية واداراتھا العامة والمتخصصة في مكافحة الجريمة ومشاركتھا للقوات المسلحة وجھاز المخابرات والمستنفرين في حرب الكرامة .ضد المتمردين والعملاء والخونة . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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