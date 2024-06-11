مجلس الوزراء: عطلة عيد الاضحى بالأحد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عطلة عيد الأضحى ستبدأ يوم الاحد المقبل الموافق ١٦يونيو ٢٠٢٤م وحتى الخميس ٢٠ يونيو ٢٠٢٤م، على أن يعاود العاملون بالدولة أعمالهم الأحد الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٤م. وقالت الأمانة العامة أن محافظ بنك السودان المركزي سيصدر منشورا ينظم عمل المصارف خلال العطلة. وتقدمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتهنئة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها سائلة المولى عز وجل أن يعيده وبلادنا تنعم بالأمن والسلام والمحبة والاستقرار.

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