تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو مسرب من إجتماع لقائد ميداني بقوات الدعم السريع مع جنوده. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد طالب القائد الجنود ومنحهم تعليمات مشددة بضرورة هدم منازل قيادات النظام السابق “الكيزان” إضافة لمنازل الإعلاميين بمدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان. وأكد لهم أنهم بعثوا بكتائب متخصصة في هدم المنازل والعمارات التي تخص “الكيزان” والإعلاميين بالعاصمة الخرطوم. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد قال مطالباً الجنود بتنفيذ تعليماته: (الجيش لو ضرب راكوبة في دارفور أو كردفان, عاوزكم تضربوا عمارة في الخرطوم, ولو ضرب 20 راكوبة تهدموا لي 20 عمارة بالخرطوم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيديو مسرب.. قيادي بالدعم السريع يحاضر الجنود ويطالبهم بتدمير منازل الإعلاميين بمدن العاصمة الثلاث (أرسلنا أمامكم قوات متخصصة في هدم المنازل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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