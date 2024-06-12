تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو للصحفي والقيادي بالدعم السريع إبراهيم بقال سراج. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أثار “بقال” سخرية الجمهور وهو يرقص داخل مكتبه بطريقة وصفها المتابعون بالغريبة والمضحكة. وكان إبراهيم بقال, قد نصب نفسه قبل فترة والي لولاية الخرطوم, بعد مباركة قيادات الدعم السريع حسبما زعم في مقطع فيديو سابق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن نصب نفسه والي لولاية الخرطوم.. الصحفي “الدعامي” إبراهيم بقال يرقص بطريقة غريبة ومضحكة داخل مكتبه ويثير سخرية جمهور مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.