عائشة موسى تعود إلى الواجهة

قالت رئيس الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي عائشة موسى، إن أجندة الآلية تمثل في مجملها أجندة الشعب السوداني لتحقيق مصالحه والعمل على رفاهيته.

وأوضحت أن الأغلبية العظمى من الكتل السياسية تتفق على أن الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي هي المنصة السودانية المتفق عليها لإدارة الحوار السوداني السوداني .

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