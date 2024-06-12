شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تغني لصقور الجديان عقب الفوز على جنوب السودان وتنشر أهداف المباراة (السودان بي جيوشو فيهو رجال بحوشو)

تصدر فوز المنتخب السوداني على نظيره الجنوب سوداني, بثلاثية نظيفة ضمن تصفيات كأس العالم 2026, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نجوم الفن والمجتمع ونشطاء بارزون على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات مشيدة بانتصار صقور الجديان, رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد بسبب الحرب الدائرة منذ أبريل من العام الماضي.

https://www.facebook.com/reel/1099579451125554

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن من ضمن نجوم المجتمع الذين تفاعلوا مع إنتصار المنتخب, الفنانة الشهيرة إبمان الشريف, والتي نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لأهداف المباراة.

وأرفقت المطربة المعروفة أغنيتها “القضية وطن” مع فيديو أهداف المباراة, وكتبت الفنانة على المقطع (كأس العالم بي ياتو ناحية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)