حظيت كواليس مباراة المنتخب السوداني ومنتخب جنوب السودان باعجاب كبير من قبل الجمهور السوداني المتواجد على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وكان المنتخبين قد تواجها عصر الثلاثاء, على ملعب جوبا, الجديد بجنوب السودان, ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد توجه لاعبو المنتخب السوداني نحو جمهور المنتخب الجنوب سوداني وهم يحملون علم دولة جنوب السودان. جمهور الجنوب بادل لاعبي المنتخب السوداني التحية ووقف وصفق لهم بحرارة رغم الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في أجواء جميلة.. لاعبو صقور الجديان يحملون علم جنوب السودان عقب نهاية المباراة ويتوجهون به نحو الجمهور الذي وقف وصفق لهم بحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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