عبد الماجد: السعودية تطلق سراح المصباح قائد البراء بن مالك

المصباح طلحة

قال الكاتب الصحفي عبدالماجد عبدالحميد بأن السلطات السعودية أطلقت سراح المصباح ابوزيد طلحة قائد كتيبة البراء بن مالك التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ أكثر من عام.

وكان الصحفي عبدالماجد كتب قبل أيام على صفحته في فيسبوك بأن السلطات السعودية اعتقلت المصباح في طريق عودته للسودان بعد أداء العمرة، ولم تصدر أي جهة رسمية من الجانبين السعودي – السوداني تأكيدات بصحة أو نفي الخبر آنذاك.

الخرطوم – أخبار الخليج 365