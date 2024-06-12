البرهان

رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يلتقي تنسيقية أبناء الرزيقات بالداخل والخارج ويتسلم رؤية ومصفوفة لمعالجة الأزمة الراهنة

البرهان : يتسلم رؤية ومصفوفة أبناء الرزيقات بالداخل والخارج لمعالجة الأزمة الراهنة في البلاد.

البرهان : التمرد لا قبيلة له وأن ما حدث هو من تخطيط أسرة آل دقلو للإستيلاء على السلطة

البرهان : الرزيقات ليسوا جميعهم لديهم علاقة بالتمرد .

البرهان : مشيداً بقبيلة الرزيقات والتي قال أنها أسهمت في رفد القوات المسلحة بالكثير من أبنائها

البرهان : هذه الحرب شخصية خطط لها حميدتي وشقيقه عبدالرحيم”مؤكداً بأنهم خططوا للإستيلاء على السلطة بمعاونة عملاء من الداخل والخارج.

البرهان : هناك جهات تريد تفكيك السودان ونهب موارده وإضعاف القوات المسلحة وإنهاكها من خلال هذه الحرب

البرهان : هذه الحرب تضرر منها كل الشعب السوداني منوهاً إلى أن هناك قوى سياسية صغيرة تآمرت مع المليشيا تريد حكم السودان.

البرهان: التمرد إستعان بمرتزقة من الخارج مشيراً الى أن معلوماتنا المؤكدة٧٠% من المتواجدين في مصفاة الجيلي من المرتزقة الأجانب.

البرهان : أن التمرد إذا أراد إيقاف الحرب فعليه تنفيذ إتفاق جدة.

البرهان : نشكر وتقدر أبناء الرزيقات على هذه المبادرة مؤكداً دعمه لها.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي