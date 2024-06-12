رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يلتقي تنسيقية أبناء الرزيقات بالداخل والخارج ويتسلم رؤية ومصفوفة لمعالجة الأزمة الراهنة
البرهان : يتسلم رؤية ومصفوفة أبناء الرزيقات بالداخل والخارج لمعالجة الأزمة الراهنة في البلاد.
البرهان : التمرد لا قبيلة له وأن ما حدث هو من تخطيط أسرة آل دقلو للإستيلاء على السلطة
البرهان : الرزيقات ليسوا جميعهم لديهم علاقة بالتمرد .
البرهان : مشيداً بقبيلة الرزيقات والتي قال أنها أسهمت في رفد القوات المسلحة بالكثير من أبنائها
البرهان : هذه الحرب شخصية خطط لها حميدتي وشقيقه عبدالرحيم”مؤكداً بأنهم خططوا للإستيلاء على السلطة بمعاونة عملاء من الداخل والخارج.
البرهان : هناك جهات تريد تفكيك السودان ونهب موارده وإضعاف القوات المسلحة وإنهاكها من خلال هذه الحرب
البرهان : هذه الحرب تضرر منها كل الشعب السوداني منوهاً إلى أن هناك قوى سياسية صغيرة تآمرت مع المليشيا تريد حكم السودان.
البرهان: التمرد إستعان بمرتزقة من الخارج مشيراً الى أن معلوماتنا المؤكدة٧٠% من المتواجدين في مصفاة الجيلي من المرتزقة الأجانب.
البرهان : أن التمرد إذا أراد إيقاف الحرب فعليه تنفيذ إتفاق جدة.
البرهان : نشكر وتقدر أبناء الرزيقات على هذه المبادرة مؤكداً دعمه لها.
إعلام مجلس السيادة الانتقالي
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