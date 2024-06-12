طوارئ الخرطوم تقف على ترتيبات عيد الأضحى

كرس إجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة بولاية الخرطوم اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان جلسته لمناقشة الترتيبات المتعلقة بعيد الأضحى المبارك من خلال الاستماع لتقارير الجهات القائمة على الخدمات حيث إطمأن الإجتماع على توفير إمدادات مياه الشرب بشكل مستقر مع وجود فرق للطوارئ لمجابهة أي تطورات.

وتجري في ذات الوقت عمليات واسعة لمعالجة كسورات المياه في المناطق التي غابت عنها المياه لفترات طويلة خاصة منطقة امدرمان القديمة .

فيما إستنفرت إدارة الكهرباء كل كوادرها الفنية والمتحركات والوقود للعمل في طوارئ الكهرباء طيلة فترة عطلة العيد.

في ذات السياق أكدت وزارة الصحة أن العمل في المستشفيات سيستمر كالمعتاد مع إشراف مباشر من لجنة الطوارئ الصحية التي ستظل في حالة تواجد مستمر مع تواجد دائم للكوادر الطبية وتقديم كافة الخدمات والتحسب للطوارئ .

فيما قدمت محلية كرري خطتها للعيد بداية من تأمين الأسواق والشوارع التجارية وترتيب أوضاع النظافة والمخالفات وفقا لسونا.

مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية قدم خطة العيد بتوزيع الاضاحي (عجول وخراف) وفق خارطة مع ديوان الزكاة والجهات المانحة عبر مفوضية العون الإنساني والإتفاق مع المحليات على آليات التوزيع باستهداف إدخال الفرحة لدى الأسر الأكثر تضررا من الحرب ودور الإيواء والعاملين في غرف عمليات الخدمات.

ولفت صديق فريني إلى الترتيبات التي تمت لدور الإيواء التي تم ترحيلها الى الولايات في مدينتي كسلا وشندي بتوزيع الملبوسات والاضاحي لنزلاء هذه الدور. على صعيد آخر وقف الإجتماع على سير برنامج ابادة الكلاب الضالة وتوفر مصل السعر وطالب الإجتماع بإستمرار البرنامج للقضاء على كافة الكلاب الضالة.

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