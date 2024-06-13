جلسة بشأن السودان في جدول أعمال الدورة(٥٦)لمجلس حقوق الإنسان

تنعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة بشأن السودان تحت البند الثاني في جدول أعمال الدورة 56 لمجلس حقوق الانسان بجنيف حيث سيتم تقديم احاطة شفهية من لجنة تقصي الحقائق المنشأة بموجب قرار المجلس الذي رفضه السودان.

وانقسمت الدول الأعضاء في المجلس حوله وكانت نتيجة التصويت عليه 19 – 16 صوت ولم تدعمه أي من الدول العربية أوالإفريقية أوالإسلامية بالمجلس ، وذلك لأن القرار يساوي بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع المتمردة رغم الجرائم الصادمة والموثقة التي ارتكبتها القوات المتمردة. وستشارك اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة بوفد عالي المستوى برئاسة النائب العام بالإنابة رئيس اللجنة مولانا ياسر بشير البخاري لتقديم تقرير اللجنة الوطنية الذي يستعرض الاجراءات والتحقيقات التي اجرتها اللجنة والمعايير التي اتبعتها في سبيل رصد وحصر الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة منذ فشل محاولتها الاستيلاء على السلطة مما يؤكد قدرة وفاعلية اجهزة العدالة الوطنية لتحقيق العدالة وانصاف الضحايا وسيادة حكم القانون وعدم الافلات من العقاب.

سونا