اردول يعزي في شهيد حركة مناوي ويهنئ صقور الجديان

من خيرة الشباب الذين عرفتهم ثوار وموظفين، كان محاوراً لبقا وشجاعا ًومقداما، تعازينا الصادقة لاسرته ولرفاقه وزملائه، وللرفاق في حركة جيش تحرير السودان -مناوي .

الف مبرووك صقور الجديان وهارد للنجم الساطع، ونشجعكم في منتخب السلة ،….