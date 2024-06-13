ترأس العميد شرطة (حقوقي) فيصل وقيع الله تاج الدين مدير ادارة مرور ولاية نهرالنيل الإجتماع الدوري لادارة المرور السريع بالولاية بحضور مدراء المرور بالمحليات الذي إنعقد بمباني رئاسة مرور الولاية. يذكر ان الاجتماع ناقش تكليفات الإجتماع السابق وموقف تنفيذها إضافة الي تقرير الأداء لادارة المرور السريع بالولاية الذي قدمه العقيد شرطة شرف الدين محمد شرف الدين مدير المرور السريع بالولاية كما قدم العقيد شرطة الطاهر اسماعيل الطاهر مدير الشئون العامة تقريرا عن الجوانب الادارية والخطة التي تم وضعها لتغطية عيد الاضحي المبارك كما قدم مدراء المرور بالمحليات تقارير مفصله اشارت الي الجوانب الادارية والفنية. مدير مرور الولاية وجه بضرورة إحكام السيطرة للمركبات القادمة من خارج الولاية والتأكد من سلامة أوراقها وقانونية ملكيتها منعاً لتسلل أو هروب أي متفلت شارك في عمليات النهب الممنهج التي مارستها المليشيا المتمردة كما شدد علي ضرورة الانتشار الواسع للافراد بالمواقع والتقاطعات الرئيسة بجانب تغطية الاسواق بجميع مدن الولاية وذلك لسهولة وانسياب حركة سير المركبات ولقضاء حوائج مواطني الولاية كما ، وجه سيادته بضرورة تكثيف التوعية والارشاد لجميع مستخدمي الطريق بجميع محليات الولاية . المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مدير ادارة مرور ولاية نهرالنيل يترأس الإجتماع الدوري لمدراء المرور بالمحليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.