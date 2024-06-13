والي كسلا يقف على حجم اضرار العاصفة بمحلية اروما

وقف والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق برفقة امين عام الحكومة ولجنة امن الولاية وامين ديوان الزكاة وقف خلال زيارته الى قرية تهرقيقي بمحلية ريفي اروما على حجم الاضرار التي لحقت بالقرية جراء العاصفة التي ضربت المحلية الاسبوع الماضي وادت الى حدوث وفيات واضرار كبيرة لحقت بالمنازل.

واستمع الوالي والوفد المرافق له الى افادات من مواطني القرية حول العاصفة التي كانت قوية ومصحوبة بامطار شديدة وماسببته من هلع للمواطنين خاصة وان معظم منازلهم مشيدة من المواد المحلية واخرى من الطين ولكن على بساطتها الامر الذي ادى الي انهيار العديد منها انهيارا كاملا. وفي رئاسة المحلية وقف الوالي ايضا على حجم الضرر الذي لحق بعدد من المكاتب الادارية بمباني المحلية جراء العاصفة الامر الذي تسبب في اقتلاع عدد من اسقف( الزنك) علاوة على رئاسة شرطة المحلية التي لحقتها نفس الاضرار.

كما تعرض مستشفى اروما الريفي ايضا الى اضرار وتهدم عدد من اسقف الاقسام شملت قسم النساء والتوليد معمل بنك الدم ومكاتب ادارية الامر الذي ادى الى توقف العمل بالمستشفى من تقديم الخدمة للمواطنين.

ووجه الوالي المحلية واللجنة العليا للطواريء بحصر الاضرار التي سببتها العاصفة على مستوى المحلية والمعالجة الفورية للاعمدة الكهربائية لارتباطها بمحطات المياه اضافة الى توفيق الاوضاع بالمستشفي حتى يستمر في تقديم خدماته للمواطنين.