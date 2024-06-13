بالصور.. في جو أسري.. عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بعقد قرانها على إدريس عبد العزيز، وسط الأهل والأقارب والأصدقاء، ووثقت شقيقة أبو ضيف، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، كواليس حفل عقد القران الذي ظهر فيه العروسان لحظة كتب الكتاب، وكواليس الاحتفال التي اتسمت بالهدوء والبساطة.
وكانت الفنانة سلمى أبو ضيف حلت مؤخرا على برنامج “معكم منى الشاذلي”، وقالت: “ربنا وفقنى العام الماضى فى أدوار كويسة، وسافرت للتعلم فى مدرسة تمثيل لمدة شهر ونصف، والتى أعطتنى نوعا من الثقة والدفعة، وهشوف هعمل إيه باللى استفدت بيه فى الدراسة”.
وأضافت سلمى أبو ضيف، خلال الحلقة: “بحس إن مع التجارب الحياتية فى حياتى ده هينعكس فى شغلى، والحمد لله ربنا وفقنى اشتغل مع نجوم مهمة وتقيلة زى الفنانة غادة عبدالرازق ومخرجين كبار، لافتة إلى أنه خلال العمل معهم وجهونى فى العمل، وكلهم ساعدونى وده مع الوقت فرق معايا كتير”.
بوابة الأهرام
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