معبر ارقين تستقبل اكثر من ٧٠٠ سودانيا مرحلا من مصر

استقبل معبر ارقين الحدودي بوادي حلفا بالولاية الشمالية اليوم الخميس عدداً مقدراً من المرحلين السودانيين من جمهورية مصر العربية لمخالفتهم الدخول بالطرق الغيرشرعية من السودان الى مصر. وكشف مصدر أمني ( لسونا )ان المعبر استقبل ظهر اليوم عدد ٧٢١ من المبعدين من الاراضي المصرية تقلهم ١٠بصات تضم عشرات الأسر بينهم كبار السن واطفال الى جانب شريحة الشباب.

وخلال تحريات السلطات في اوساط المرحلين اكد غالبيتهم ان استبعادهم جاء نتيجة لمخالفتهم قوانين الدخول الى الاراضي المصرية الطرق الغير شرعية حيث أشاروا الى انهم دخلوا عبر التهريب عبر الحدود الجنوبية الممتدة مابين البلدين .

وأضاف المصدر أنه تم تسفير المرحلين الى دنقلا والقضارف وكسلا قائلا اننا نتوقع خلال المرحلة القادمة أبعاد العديد من السودانيين لمخالفتهم قانون الدخول اي بالتهريب الى جانب من لم يقم بتوفيق أوضاع الاقامة اضافة الى المبعدين في قضايا جنائية و كانوا في السجون المصرية .

سونا