بالصورة.. المريخ يواصل تدعيم صفوفه بالصفقات الأجنبية ويتعاقد مع الظهير الأيسر العاجي

واصل نادي المريخ السوداني تدعيم صفوفه بالصفقات الأجنبية استعداداً لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكمل النادي الأحمر تعاقده مع الظهير الأيسر العاجي دياوا ميكيل. وتعاقد المريخ مع دياوا قادماً من نادي ليساساندرا بساحل العاج لمدة موسم واحد فقط, وكان المريخ قد تعاقد قبله مع الحارس النيجيري اولورنليكي اوجو, قادماً من نادي انيمبا. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

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