تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث للفنانة الضجة مروة الدولية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الدولية, خلال الفيديو وهي تغني في حفل بالعاصمة المصرية التي تقيم فيها. ولفتت الفنانة الضجة أنظار المتابعين بغنائها وتغزلها في زوجها الضابط, حيث رددت خلال الحفل : (الحب دقة بابو.. قلت للحب حبابو.. سألت انت منو قال لي أنا جنابو). جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين سخر من تغني الفنانة لزوجها بشكل مستمر, حيث كتب أحدهم: (غايتو ختر خير جنابو الخلاك تلبسي طرحة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تغني لزوجها وتتغزل فيه خلال حفل بالقاهرة (قلت للحب حبابو.. سألت انت منو قال لي أنا جنابو) وساخرون: (ختر خير جنابو الخلاك تلبسي طرحة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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