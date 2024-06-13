رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصدر مرسوماً دستورياً بتعيين الأستاذ صلاح الدين آدم تور عضواً بالمجلس السيادي

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم مرسوماً دستورياً قضى بتعيين الأستاذ صلاح الدين آدم تور عضواً بمجلس السيادة، عن حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي.

ووجه سيادته، الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع المرسوم موضع التنفيذ.

ويأتي هذا المرسوم الدستوري في إطار الإلتزام بتنفيذ إتفاقية جوبا لسلام السودان. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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