المصباح طلحة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حقق رواجاً واسعاً بعد نشره عبر السوشيال ميديا والمنصات المختلفة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فرحة أسرة المصباح أبو زيد, قائد كتائب البراء بن مالك بالسودان. وأطلق أسرة المصباح, بمدينة عطبرة “الزغاريد” فرحة بعودته لأرض الوطن بعد أن غادر قبل أيام إلى المملكة العربية السعودية في رحلة قابل خلالها عدد من محبي كتائب البراء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أسرة قائد كتائب البراء تطلق “الزغاريد” بعد وصوله من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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