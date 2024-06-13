موعد فتح السفارة السعودية في السودان بمدينة بورتسودان

ذكرت مصادر اعلامية متعددة في السودان بأن السفارة السعودية قد اكملت ترتيباتها لإعادة افتتاحها في السودان بمدينة بورتسودان، وذلك عقب التوقف الذي حدث بسبب الحرب في الخرطوم.

واشارت ترجيحات الى ان السفارة ستبدأ العمل في بورتسودان في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، اي عقب عطلة عيد الاضحى المبارك، مبينة ان القرار ياتي في اطار تعزيز العلاقات السعودية السودانية وتسهيلاً على المواطنين السودانيين الراغبين في الحصول على خدمات السفارة السعودية بالسودان.

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