مدرب ليفربول الجديد يرسم خطة “إبعاد” صلاح عن الفريق

بدأ أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد خطته بإبعاد النجم المصري محمد صلاح عن الفريق وذلك بعدما طلب من إدارة النادي التعاقد مع الشاب البلجيكي جوهان باكايوكو جناح آيندهوفن الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية.

وتولى سلوت منصبه خلفاً للمدرب الألماني يورغن كلوب، وسيكون مضطراً للتعامل مع عدة ملفات تتعلق بتجديد دماء الفريق، إذ تنتهي عقود الثلاثي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح صيف العام المقبل.

وبحسب منصة “Give Me Sport” يوم الخميس فإن المدرب الهولندي الذي كان مديراً فنياً لفينوورد طلب من إدارة النادي الأحمر التعاقد مع باكايوكو الذي يلعب مع منتخب بلجيكا كبديل للهداف المصري محمد صلاح .

وارتبط صلاح، خامس هدافي ليفربول التاريخيين، بالانتقال من النادي صيف العام الماضي بعدما كشفت وسائل إعلام مختلفة عن تلقيه عرضاً من أحد أندية دوري روشن السعودي، لكنه بقي في صفوف الفريق بعد تمسك المدرب السابق بخدماته.

وقالت المنصة: ليفربول يبحث عن حل طويل الأمد لتعويض صلاح الذي يقضي موسمه الأخير في عقده الحالي مع النادي، إذ نجح في وقت سابق بإيجاد بديلين لروبيرتو فيرمينو وساديو ماني، وتبقى مسألة استبدال صلاح هي الأكثر تعقيداً نظراً لأهدافه الغزيرة التي يسجلها كل موسم.

وأنهى صلاح الموسم الماضي بتسجيل 25 هدفاً رغم غيابه عن جزء كبير من القسم الثاني إثر تعرضه لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، بينما وسجل يوهان 14 هدفاً وصنع مثلها في 48 مباراة مع آيندهوفن الهولندي بجميع مسابقات الموسم الماضي والذي شهد حصول الفريق على بطولتي الدوري والسوبر.

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