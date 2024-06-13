أحكام بالإعدام والمؤبد ضد خلايا نائمة بكسلا

أصدرت محكمة جنايات كسلا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت للمتهم ٱ،ي،م،ع لمخالفته المادة 50/51/أ

من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020.

وصدر حكماً بالمؤبد مدة عشرون عاما للمتهم م ،ف ،ض اعتبارآ من 4/4/2024 لمخالفته المادتين 50/51 من القانون الجنائي.

وذكرت الخلية الأمنية بكسلا أن إدارتها وتحت إشراف العقيد خالد الصادق بذلت الكثير من الجهود لمكافحة الخلايا الإجرامية والأيادي السوداء التي أسهمت في زرع الحرب متخفية تتوارى وسط المجتمع وتتعاون مع المليشيا. التيار

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