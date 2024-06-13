بالصور.. شيماء الشريف.. وإنجاز للمثقفة السعودية

تكرم د. شيماء الشريف كأول امرأة سعودية بالجائزة الدولية للأدب العربي “ابن عربي”2023 عن النسخة المترجمة (الأسبانية) كأول سعودية وأول امرأة فالوطن العربي وذلك خلال فعاليات النسخة 83 من معرض مدريد الدولي للكتاب 2024المقام بإسبانيا.

وقد تلقت الشريف الدعوة المقدمة من معرض مدريد الدولي للكتاب 2024م، وذلك لإستلام الجائزة الدولية للأدب العربي “ابن عربي” عن كتاب إنصاف المجانين المترجم للغة الأسبانية من خلال مبادرة “ترجم”.

وسيقام تكريمها في حفل توزيع الجوائز مساء الخميس 13 يونيو معرض مدريد الدولي للكتاب، وعن هذا الإنجاز قالت الدكتورة شيماء الشريف: أشعر بالسعادة لكوني أشارك هذه اللحظة وهذا الإنجاز الأدبي لكوني أول شخصية سعودية، وأول امرأة في العالم العربي. وأيضاً كون هذا العمل لم يصل إلى العالمية بجهد شخص واحد، بل بالتعاون مع فنانين ومواهب سعودية سواء من مرحلة تصميم وإلى الإحتفال بهذه اللحظة. وطبعاً بدعم وزارة الثقافة السعودية. متمثلة في هيئة الادب والنشر والترجمة، وأضافت أقدم هذا النجاح لكل من دعمني ولكل القراء فلولاهم لما وصلت إلى هنا وأشعر بالمسؤولية في الخطوات القادمة سواء في أعمالي أو في دعم وتمكين المواهب الشغوفة في وطننا وفتح آفاق جديدة وإبراز ثقافتنا الى العالم.

وتعد رواية المتخصصة في مجال الخيال العلمي والفانتازيا، وأصدرت روايتين تصدرت الكتب الاكثر مبيعاً تم تحويل إحداهما إلى مسلسل من موسمين على منصة viu العالمية، وتصدر المسلسل أعلى المشاهدات في المنصة، وهي من أوائل الشخصيات السعودية التي يتم تحويل عملها إلى عمل مرئي.

جريدة الرياض