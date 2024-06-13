مجلس الأمن يطالب مليشيا الدعم السريع بإنهاء “حصار” مدينة الفاشر

طالب مجلس الأمن الدولي الخميس، بإنهاء “حصار” الفاشر من جانب قوات الدعم السريع في السودان، ووضع حد للمعارك حول هذه المدينة الكبيرة في إقليم دارفور وحيث يحتجز مئات آلاف المدنيين.
وحظي القرار الذي أعدته المملكة المتحدة بتأييد 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت، “يطالب بأن تنهي قوات الدعم السريع حصار الفاشر ويدعو إلى الوقف الفوري للمعارك ونزع فتيل التصعيد داخل الفاشر وحولها”.
وتشهد المدينة الفاشر معاركة عنيفة بدات قبل نحو شهر بين قوات الدعم السريع والجيش مدعوما بالحركات المتحالفة معه، في ظل موجة نزوح كبيرة حولت المدينة الأكبر في الإقليم إلى “مدينة أشباح”.
واستخدم طرفا القتال الأسلحة الثقيلة والمسيرات وعمليات القصف المكثف التي أحدثت دمارا كبيرا في المستشفيات والمنشآت العامة والأحياء السكنية، في حين يتبادل الطرفان مسؤولية التصعيد الخطير.
سكاي نيوز
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