رئيس مجلس السيادة يهنئ الرئيس الروسي بالعيد الوطني لبلاده

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم برقية تهنئة للسيد #فلاديمير_بوتين رئيس جمهورية روسيا الإتحادية، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياَ للشعب الروسي دوام التطور والنماء.

وأعرب البرهان في برقيته عن رغبة السودان حكومة وشعبا في “دفع آفاق التعاون الثنائي وتقوية العلاقات بين السودان وروسيا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين”. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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