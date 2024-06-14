شركة كهرباء السودان القابضة: اعطال لتعرض محطة مارنجان التحويلية لحريق

تنوه شركة كهرباء السودان القابضة المحدودة بأن محطة مارنجان التحويلية قد تعرضت يوم الإثنين 10 يونيو 2024م لحريق هائل مما أدى الحريق لدمار كل المغذيات الرئيسية وغرفة التحكم الخاصة بهذه المغذيات بالإضافة إلى محول القدرة ، وذلك نتيجة لفقدان الحماية الكهربائية الرئيسية للمحطة والتي تعتمد بشكل أساسي على معدات و أجهزة الحماية بالمحطة، والتي تم فقدانها من داخل المحطة مما يترتب عليه بالغ الأثر على إمداد واستقرار التيار الكهربائي بعموم ولاية الجزيرة وماحولها وذلك نسبة لأن محطة مارنجان هي محطة الربط الكهربائي الرئيسية بين الشبكة القومية وولاية الجزيرة وما حولها.

وحماية لأرواح المواطنين من الصقع الكهربائي والحريق، وحفاظاً على استقرار الإمداد الكهربائي ، نرجو الابتعاد عن جميع مكونات الشبكة الكهربائية ومعداتها.

كما أنه وخلال الفترة السابقة تعرضت بعض منشات قطاع الكهرباء في مناطق متفرقة لعمليات تخريب متعمدة من بعض ذوي النفوس الضعيفة وذلك كما يلي : ا/ خروج محطة الكباشي التحويلية من الخدمة بعد سرقة زيوت المحولات والذي أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من شرق النيل والخرطوم الفترة تجاوزت الشهرين يسبب عدم تأمين المحطة لإعادة تعبئة الزيت مرة أخرى.

2/ حريق عدد من محولات الضغط المنخفض في مناطق مختلفة بسبب التحميل الزائد نتيجة للتوصيلات العشوائية للتيار الكهربائي عن طريق (الجبادات) وغيرها من أساليب التوصيلات غير القانونية.

عليه ولضمان انسياب التيار الكهربائي نرجو من السادة المواطنين تجنب التوصيلات العشوائية والغير قانونية للتيار الكهربائي والمحافظة على منشآت محطات الكهرباء بقدر الإمكان حتى لا يتضرر المواطن من أي تخريب قد يطال هذه المحطات.

سونا