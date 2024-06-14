مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يدشن مشروع خراف الأضاحي لمنسوبي مستشفي الشرطة بالدمازين

شهد اللواء شرطة/نصر الدين محمد عبد العليم مدير شرطة إقليم النيل الأزرق تدشين أسرة مستشفي الشرطة لمشروع خراف الأضاحي لمنسوبيها بحضور العميد شرطة حقوقي د/أمير عبدالرحمن بركية مدير دائرة الشئون العامة وأعضاء هيئة القيادة ومدير بنك الادخار والتنمية الاجتماعية وعدد من مدراء الإدارات بالبنك. وقال اللواء نصر الدين خلال كلمته أن رئاسة شرطة الإقليم تسعي دوما لمشاركة منسوبيها كافة المناسبات الدينية والإجتماعية وتعمل علي تقديم الدعم الإجتماعي لهم تخفيفا لأعباء المعيشة وتحقيق الرضي الوظيفي مضيفا أن الاضحية شعيرة دينية تتطلب الإهتمام والتعظيم لان تعظيم شعائر الله من تقوي القلوب مشيدا بمبادرة إدارة مستشفي الشرطة بالتنسيق مع بنك الإدخار لتمويل المشروع. من جانبه شكر المقدم شرطة طبيب/عزام عبدالرحمن حسن مدير مستشفي الشرطة بالدمازين رئاسة شرطة الإقليم وإدارة بنك الادخار علي تمويل المشروع الذي إستفاد منه جميع العاملين بالمستشفي من الشرطيين والمدنيين مبينا أن إدارة المستشفي درجت علي مشاركة منسوبيها في كافة المناسبات وتقديم الدعم حتي يتمكنوا من التفرغ لآداء واجباتهم تجاة المرضي بعيدا عن الضغوطات الاقتصادية وأكد مدير مستشفي الشرطة بالدمازين علي جاهزية إدارته لاسناد منسوبيه ماديا ومعنويا عرفانا لجهودهم المتعاظمة في تطوير مستوي الخدمات بالمستشفي . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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