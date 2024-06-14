رئيس وأعضاء مجلس السيادة يهنئون المنتخب القومي لكرة القدم

هنأ رئيس وأعضاء مجلس السيادة الإنتقالي، منتخب السودان لكرة القدم بمناسبة فوزه على منتخب جنوب السودان وتصدره للمجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم ٢٠٢٦م. وأعربوا عن تقديرهم للمجهودات الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين في تحقيق هذه الإنتصارات، مؤكدين أن هذا الإنتصار يعد هدية عظيمة أسعدت جموع الشعب السوداني، رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها . وعبر رئيس وأعضاء المجلس السيادي، عن امنياتهم للمنتخب بمزيد من النجاحات في المباريات المقبلة ورفع إسم السودان في مونديال ٢٠٢٦م سونا

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