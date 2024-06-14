مدير شرطة ولاية الخرطوم يتفقد مقرات قوات الادلة الجنائية والشرطة الأمنية والمباحث

فى إطار الزيارات التفقدية التى يقوم بها الفريق شرطة (حقوقي) د إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة ولاية الخرطوم للوقوف على القوات ميدانيا قام بزيارة الى مقر الادلة الجنائية ، والشرطة الأمنية، والمباحث والتحقيقات الجنائية.

مترحما على شهداء معركة الكرامة من جميع القوات النظامية والمواطنين متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وعودة الماسورين.

موضحا أن العمل الجنائي مبنى على المعلومات التى توفرها إدارتى الشرطة الامنية والمباحث المركزية مشيدا بالضبطيات الكبيرة للمتسللين الى محلية كرري من قبل المليشيا المتمردة.

كما وجه إدارة الادلة الجنائيه بفحص (الحالة الجنائية وضبط الهاربين من السجون ومعتادي الاجرام ) ووعد بتزليل كافة المعوقات التى تواجه العمل الجنائي مؤكدا علي اهمية العملية التدريبية للقوات بالتنسيق مع الادارة العامة للتدريب .

المكتب الصحفي لشرطة السودان