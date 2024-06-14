المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر النيل تتمكن من ضبط شبكة تتعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة

تمكن فريق العمل الميداني بإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل وبعد مجهود كبير في تتبع المعلومات والتحريات المتواصلة من الوصول لشبكة تتعاون مع مليشيا الدعم السريع في شراء وإستلام وتوزيع قطع غيار السيارات المنهوبة من ولاية الخرطوم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن أحد ضباط المليشيا المتمردة يتواجد بمنطقة سوبا شرق يقوم ببيع قطع غيار السيارات المنهوبة لأحد التجار المتواجدين بمدينة عطبرة وعلى إثر ذلك تم عمل كمين أمني دقيق وناجح لإحدى هذه الشحنات ومن ثم مداهمة مكان إقامة التاجر الذي أقر بالوقائع وأرشد على متهمان آخران تم توقيفهما وأقرا بإشتراكهما في كل ما سبق
وقد عثرت القوة بحوزة المتهم الرئيسي على عدد (550) كرتونة من قطع غيار السيارات المتنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري إستكمال التحريات وإسترداد بقية المسروقات.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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