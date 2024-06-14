خطفت حسناء سودانية الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أبهرت الحسناء, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها الملفت. وظهرت وهي تستعرض جمالها على أنغام أغنية الفنان عاطف السماني (طريق حبك), وسط تعليقات متغزلة من بعض المتابعين الذين تناقلوا المقطع وكتبوا: (اللهم الثبات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر الأسافير وتستعرض جمالها الملفت على أنغام أغنية (طريق حبك) ومتابعون: (اللهم الثبات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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