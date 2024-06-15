حلمًا يدفع منة شلبي للتصدق على روح نور الشريف.. ما القصة؟

كشفت سارة، ابنة الفنان الراحل نور الشريف، عن مفاجأة فعلتها الفنانة منة شلبي من أجل والدها، أثناء تأدية منة شلبي مناسك الحج.

وقالت سارة إن منة اشرت صك أُضحية باسم «محمد جابر» وهو الاسم الحقيقي للفنان الراحل نور الشريف، والسبب حلمًا رأت فيه منة شلبي الراحل نور الشريف، وقالت سارة في منشورها عبر «فيس بوك»، عن الأمر: «الحلوة منة شلبي.. كلمتني من فترة صغيرة وقالتلي إنها حلمت بپاپي حبيبي الله يرحمه».

وتابعت سارة: «وقالتلي إنها بإذن الله هتروح الحج وتتصدق لبابي هناك.. والحلوة من جوه قبل بره وفيت اللي قالت عليه.. ومن يومين لقيتها بعتالي الصورة.. صك أضحية لبابي».

واستكملت سارة الشريف: «وكانت مفاجأة جميلة منها.. وفي نفس الليلة روحت لبيت بابي القديم في السيدة زينب وقولتله على اللي عملتيه يا منة.. حبيبتي مش عارفة أقولك إيه لأنه مفيش كلام يوصف إحساسي باللي أنتي عملتيه».

وتابعت: «ربنا يكرمك ويسعدك دايمًا ويطمن قلبك يا طيبة يا حلوة.. بحبك جدًا».

ومؤخرًا، أهدت الفنانة منة شلبي، أسرة الفنان الراحل أشرف مصيلحي أُضحية باسمه أثناء تواجدها في السعودية، وذلك بعد رحيله بـ10 أشهر بسبب ورم في المخ.

وحرصت المخرجة منة شلبي أرملة الراحل، توجيه الشكر للفنانة منة شلبي، إذ كتبت في منشور عبر حسابها بـ«فيس بوك»: «الحمد لله على وجود ناس في حياتي كل شويه بيقولولي احنا معاكي وجنبك بالرغم اني مش بشوفهم كتير بس بيحسسوني بأمان كبير قوي»

وأضافت منال: «حقيقي الحمد لله يارب الناس دي رزق ربنا باعتهولي علشان يطبطب عليا وانتي منهم.. ربنا يسعدك يا منة يارب زي ما دخلتي في قلبي السعادة اكيد اشرف حاسس بده دلوقتي شكرا يا غالية شكرًا».

المصري اليوم